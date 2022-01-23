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Akdeniz'de fırtına! Dev dalgalar oluştu

Meteoroloji'nin Doğu Akdeniz için yaptığı uyarının ardından fırtına etkili olurken, kıyıya zaman zaman devasa dalgalar vuruyor.

23.01.2022 - 15:55 |
Akdeniz'de fırtına! Dev dalgalar oluştu

Meteoroloji, bugün için Doğu Akdeniz'de fırtına, sonraki 3 gün için de fırtınamsı rüzgar uyarısı yaptı. Akdeniz'de yaşanan fırtınada Mersin sahil kıyılarına zaman zaman dev dalgalar vuruyor. Meteoroloji, yarından itibaren 3 gün süreyle Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan, günün ilk saatlerinde doğu ve güneybatıdan 5 ile 9 kuvvetinde (saatte 50 ile 90 kilometre hıza kadar) fırtınamsı rüzgarın etkili olacağını aktardı. Dalgaların da yer yer 2 ile 4 metreye kadar çıkacağı kaydedildi.

Akdenizde fırtına Dev dalgalar oluştu

Akdenizde fırtına Dev dalgalar oluştu

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