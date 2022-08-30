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Akdeniz’de 72 saatte toplamda 235 mülteci kurtarıldı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) sivil toplum ve yardım kuruluşunun kurtarma gemisi Geo Barents’in mürettebatı, 72 saat içerisinde, Akdeniz’e açılan toplamda 235 mülteciyi boğulmaktan kurtardı.

30.08.2022 - 16:38 |
Akdeniz’de 72 saatte toplamda 235 mülteci kurtarıldı

MSF bugün yaptığı açıklamada Akdeniz’de mültecilere yardım için işletilen Geo Barents gemisindeki gönüllülerin, 72 saat içinde denizde zor duruma düşen 61 çocuk dahil toplamda 235 mülteciyi kurtardığını duyurdu.

Akdeniz’de kurtarma operasyonlarına devam eden gönüller, bugün kurtardıkları 41 kişinin, 5 gündür denizde olduklarını belirtti. Açıklamada “Hayatta kalanlar sadece bitkin değil, aynı zamanda çok zor koşullar altında denizde geçen bunca günden sonra bir şok halindedir” denildi.

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