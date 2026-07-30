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Akçakoca'da denize girmek yasaklandı

30.07.2026 - 14:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Akçakoca'da denize girmek yasaklandı

Akçakoca Kaymakamlığı, olumsuz hava şartları ve denizdeki riskli durumlar nedeniyle sahil ve plajlarda denize girilmesinin yasaklandığını duyurdu.

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Yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla bugün saat 14.00 itibariyle denize girilmemesi yönünde karar alındığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, cankurtaran ekipleri ile sahil güvenlik unsurlarının yapacağı sözlü ve uygulamalı uyarılara titizlikle uyulması gerektiği vurgulanırken, vatandaşlardan alınan karara hassasiyet göstermeleri istendi. Yetkililer, olumsuz hava ve deniz şartları normale dönene kadar yasağın devam edebileceğini belirtti.

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