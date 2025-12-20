GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAkçaabat'ta kaya parçası otomobilin üzerine düştü: 5 yaralı
HaberlerGündem Haberleri Akçaabat'ta kaya parçası otomobilin üzerine düştü: 5 yaralı

Akçaabat'ta kaya parçası otomobilin üzerine düştü: 5 yaralı

20.12.2025 - 18:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TRABZON (İHA)

Akçaabat'ta kaya parçası otomobilin üzerine düştü: 5 yaralı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde seyir halindeki bir aracın üzerine yamaçtan yuvarlanan kaya parçası düştü. Kazada 5 kişi yaralanırken, araçta sıkışan N.Ç. adlı vatandaş, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

Trabzon’un Akçaabat ilçesi Mersin Mahallesi Güneşli Sokak’ta seyir halindeki 61 KG 132 plakalı otomobilin üzerine yamaçtan yuvarlanan kaya parçası düştü. Tavanı çöken otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı ancak bulunduğu yerde sıkışan N.Ç.'nin kurtarılabilmesi için itfaiyeden yardım istendi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akçaabat İtfaiye Grubu ekiplerinin, titiz ve kontrollü çalışmasıyla yaralı vatandaş araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavileri süren yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncel Haberler

Kırıkkale’de film sahnelerini aratmayan anlar, polis böyle etkisiz hale getirdi: Ehliyetsiz sürücünün faturası ağır oldu
#Gündem

Kırıkkale’de film sahnelerini aratmayan anlar, polis böyle etkisiz hale getirdi: Ehliyetsiz sürücünün faturası ağır oldu

Bingöl'de yangın paniği, facia son anda önlendi!
#Gündem

Bingöl'de yangın paniği, facia son anda önlendi!

Kütahya’da mübareke kültürü canlandırıldı, 'Şalvar Gecesi'yle gelenekler yaşatıldı
#Gündem

Kütahya’da mübareke kültürü canlandırıldı, 'Şalvar Gecesi'yle gelenekler yaşatıldı