Akçaabat'ta kaya parçası otomobilin üzerine düştü: 5 yaralı

Trabzon’un Akçaabat ilçesi Mersin Mahallesi Güneşli Sokak’ta seyir halindeki 61 KG 132 plakalı otomobilin üzerine yamaçtan yuvarlanan kaya parçası düştü. Tavanı çöken otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı ancak bulunduğu yerde sıkışan N.Ç.'nin kurtarılabilmesi için itfaiyeden yardım istendi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akçaabat İtfaiye Grubu ekiplerinin, titiz ve kontrollü çalışmasıyla yaralı vatandaş araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavileri süren yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.