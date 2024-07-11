Akademide Türk üniversiteleri damgası: 21 Üniversite ilk 500'ün içinde

Dünyanın önemli sıralama kuruluşlarından olan QS tarafından yayınlanan liste, uluslararası yayın sayısı, akademik itibar, atıf sayısı, uluslararası araştırma ağı, sürdürülebilirlik, uluslararası akademisyen sayısı gibi birçok alanın dikkate alınmasıyla oluşturuldu. Sıralamada, 10 yeni üniversite de dahil olmak üzere 42 ülkeden 685 kurum yer aldı. Daha önce sıralanan kurumlardan 258’i yükseldi, 301’i geriledi, 115’i ise sabit kaldı. Bu yıl ikincisi düzenlenen sıralamada ETH Zürih - İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü, geçen yılın lideri olan ve bu yıl üçüncü sıraya gerileyen Oxford Üniversitesi’ni geride bırakarak Avrupa’nın en iyi üniversitesi seçildi. Imperial College London ise iki sıra yükselerek ikinci oldu.

TÜRK ÜNİVERSİTELERİ YÜKSELDİ

Hürriyet'ten Zülal Atagün'ün haberine göre, QS Dünya Üniversiteleri Avrupa sıralamasında 71 üniversite ile listelenen Türkiye, en fazla kurumla temsil edilen ikinci ülke oldu. En çok temsil edilen ülke ise 103 üniversite ile İngiltere. Avrupa’nın en iyi 500 üniversitesi arasında 21 Türk kurumu yer aldı. Türkiye’den listeye giren 71 üniversitenin 23’ünün sıralamadaki yeri geçen seneye göre yükselirken, 11’i geriledi. Listenin 114’üncü sırasında yer alan ODTÜ Türkiye’nin en başarılı üniversitesi oldu. . Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 123’üncü, Koç Üniversitesi de 159’uncu sırada yer aldı. Diğer yandan ODTÜ,İTÜ ve Koç Üniversitesi, İşveren İtibarı açısından da Avrupa’nın en iyi 50 üniversitesi arasına girdi.

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AKADEMİK İTİBARDA 10 ÜNİVERSİTE İLK 200’DE

Sıralamada üniversiteler 12 performans göstergesinde değerlendirildi. Türkiye’deki üniversitelerin öne çıkan başarıları şöyle:• Akademik İtibar sıralamasında ilk 200’de 10 Türk üniversitesi yer alırken, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 102’nci oldu.

• Makale Başına Atıf alanında İstanbul Gelişim Üniversitesi 14’üncü sırada yer aldı. Sabancı Üniversitesi de 77’nci oldu.

• Fakülte başına bildiri sayısında beş üniversite ilk 200’de yer aldı.

KÜRESEL KATILIM

• Uluslararası Araştırma Ağı’nda en iyi performansı gösteren üniversiteler sıralamasında ise İTÜ 214’üncü, ODTÜ 228’inci oldu.

• Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Öğrenci sayısında Avrupa’da 101’inci, İstanbul Gelişim Üniversitesi ise 160’ıncı sırada yer aldı.

• Giden Değişim Öğrencileri alanında Galatasaray Üniversitesi Avrupa’da 18’inci oldu.

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