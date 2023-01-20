AK Parti'nin seçim stratejisiyle ilgili detaylar ortaya çıktı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında 14 Mayıs 2023'e çekilmesi planlanan seçim için AK Parti'nin stratejilerine dair bir yazıyı kaleme aldı. Selvi, "Seçim kampanyasının ana teması, “Türkiye Yüzyılı” olacak. O nedenle ‘Türkiye Yüzyılı’nı çağrıştıran sloganlar üzerinde çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

Selvi'nin ilgili yazısı şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, seçim tarihi olarak 14 Mayıs’ı açıklarken, “Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950’de ‘Yeter, söz milletin’ demiş ve sandıktan büyük bir zaferle çıkmıştı. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün 6’lı Masa diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına yeter diyecektir” demesi siyaseti dalgalandırdı. Erdoğan, Menderes’i neden hatırlattı, neden 14 Mayıs tarihini bir milat olarak aldı, neden DP’nin 14 Mayıs 1950 seçimlerinde kullandığı, “Yeter, söz milletindir” sloganını seçti?

TÜRKİYE YÜZYILI TEMASI

Öncelikle bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. AK Parti’nin 2023 seçimlerinde kullanacağı tek slogan bu olmayacak. Demokrat Parti’nin sloganı milli irade esintisi taşıyor ama genç kuşaklara hitap etmiyor. Oysa AK Parti’nin seçim kampanyasında gençler çok önemli bir yer tutacak. O nedenle ana tema bu değil. Seçim kampanyasının ana teması, “Türkiye Yüzyılı” olacak. O nedenle ‘Türkiye Yüzyılı’nı çağrıştıran sloganlar üzerinde çalışılıyor.

MUHALEFETE YARAR MI

Bu arada Millet İttifakı’nın muhalefete ait olması nedeniyle de, “Yeter, söz milletindir” sloganının muhalefete yarayacağı yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

MENDERES ÇİZGİSİ

Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle düşünmüyor. Erdoğan, milli iradenin temsilcisi olan Demokrat Parti misyonunu en iyi temsil eden liderin kendisi ve DP çizgisini temsil edecek siyasi geleneğin ise AK Parti olduğuna inanıyor. DP de milletin kavgasını verdi, AK Parti de... Milli iradenin temsilcisi olma konusunda Erdoğan çok samimi. Ayrıca siyasi mücadelesi de bunu ortaya koyuyor. Vesayet odaklarına, darbelere karşı verdiği mücadele ile bunu hak ediyor.

ERDOĞAN’IN MÜCADELESİ

27 Nisan e-Muhtırası’na karşı çıkan Erdoğan oldu. 12 Eylül ve 28 Şubat darbecilerinin yargılanması sürecini Erdoğan başlattı. Rejimin üstünde demokrasinin kılıcı gibi duran MGK’yı ve Yüksek Askeri Şura’yı demokratik sınırlar içine çeken lider, Erdoğan’dı. Darbe dönemlerinin tortularını kaldırdı. 27 Mayıs kararlarının tüm sonuçlarıyla yok sayılması Erdoğan’ın sayesinde gerçekleşti. Yassıada’yı demokrasi adasına çevirip “Demokrasi adası” yaptı. Menderes’in memleketi olan Aydın’da Çine Çayı’nın kenarında Menderes Müzesi’nin kurulmasını sağladı. Küresel vesayetin simgesi olan Ayasofya’yı açtı. Menderes milletin temsilcisi olduğu için 27 Mayıs darbesine muhatap oldu. İdam edildi. Erdoğan milletin temsilcisi olduğu için 15 Temmuz’da darbe girişimine maruz kaldı ama darbeyi önledi.

MENDERES-ERDOĞAN ÇİZGİSİ

Biri darbenin astığı şehit başbakan, diğeri ise darbeyi önleyen cumhurbaşkanı. Menderes’in mücadelesi de Erdoğan’ın kavgası da hep milli irade mücadelesi oldu. Bugün darbelere karşı Menderes ile Erdoğan’ın misyonu buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu sloganı CHP’nin istismar edebileceği hatırlatıldığında, “Ne yani, bu slogan 27 yıllık tek parti zulmüne karşı çıkarılmamış mı?” diyor. “Ne yani, 27 Mayıs darbesini destekleyip Menderes’in idamına sebep olan CEHAPE mi bu mirasa sahip çıkacak” diye tepki gösteriyor.

MENDERES’İN DP’Sİ DEĞİL

Demokrat Parti’nin Millet İttifakı içinde olması bir anlam ifade etmez. Çünkü Menderes’in Demokrat Parti’si ile bu Demokrat Parti aynı değil. Bu tabeladan ibaret. O misyonu temsil etmiyor. Bugün AP ve DYP ismini taşıyan partiler de var. Onlar AP ve DYP’nin devamı mı?

DP’NİN TEMSİLCİSİ CHP Mİ

Demokrat Parti, “Yeter, söz milletindir” diyerek CHP’nin 27 yıllık tek parti iktidarına son vermişti. 27 Mayıs’ın mimarı, Menderes’in idamına vesile olan CHP mi Menderes çizgisinin temsilcisi olacak?

AK PARTİ’NİN KAMPANYASI

6’lı Masa daha cumhurbaşkanı adayını bile belirleyemedi ama AK Parti heyecan uyandıracak bir seçim kampanyasına hazırlanıyor. Kampanya “Türkiye Yüzyılı” temasına göre dizayn ediliyor: “Eksen Türkiye” Erdoğan, “Gündemi Türkiye Yüzyılı vizyonu olan bir yönetim olarak karşınızdayız. İnşallah 2023 seçimlerinden sonra da Türkiye Yüzyılı’nın mimarı olarak milletimizin görevlendirmesiyle yine karşınızda olacağız” diyerek buna işaret etti.

DP MİSYONUNU TAMAMLIYOR

Bu da aslında DP misyonunu tamamlayan bir tema. Çünkü Menderes tek parti dönemine son verdi. Erdoğan ise Türkiye Yüzyılı ile küresel vesayet sistemine son veriyor. Eksen Washington değil. Eksen Türkiye.

TÜRKİYE EKSENİ

Erdoğan bir süredir “Eksen Türkiye”nin temellerini inşa ediyor. Rusya-Ukrayna savaşındaki Türkiye merkezli siyaseti, tahıl koridorunun açılması, yerli ve milli savaş uçağı, yerli füzeleri, İHA’yı/SİHA’yı dünya markası haline getirmesi, yerli otomobil Togg’u üretip yerli doğalgazı çıkarması ile zaten Türkiye ekseni oluşuyor. Türkiye Yüzyılı hayal değil, gerçek oluyor.

KAOS VE KRİZ MASASI

6’lı Masa ise ortaklar arasında tartışmalar nedeniyle tam bir kriz masası oldu. Ancak dünyanın krizle, kaosla, savaşla yeniden paylaşıldığı bir dönemde Türkiye, Erdoğan’ın liderliği sayesinde bu yangından kendini koruyor. Çağlayangil’in, “Ortadoğu’da önemli bir yemeğe davetli olduğunuz halde, isminiz listede yoksa, bir de mönüye bakın, orada olabilir” sözü artık, “Küresel dünyada masada değilseniz, mönüdesiniz” gerçeğine dönüştü.