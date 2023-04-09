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AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! İşte en genç aday...

AK Parti üç dönem kuralı nedeniyle 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde aday listesinde büyük bir değişim yaşandı. 27. Dönem'de görev alan milletvekillerinin yüzde 70’i değişti. En genç milletvekili adayının ise 19 yaşında bir üniversite öğrencisi oldu.

09.04.2023 - 15:29 |
AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! İşte en genç aday...

AK Parti'nin 14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için adayları belli oldu.

27. Dönem’de görev alan milletvekillerinin yüzde 70’i değişti. Partili kaynaklara göre, uzun süredir uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu olan 3 dönem kuralı “istisnasız” uygulandı. Listede yeni isimler dikkat çekti. Bunlardan biri ise 19 yaşındaki ‘en genç aday’ Eyyüp Kadir İnan.

EN GENÇ ADAY 19 YAŞINDA

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan İzmir’de 2. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.

Listenin en genç ismi ise 19 yaşında bir üniversite öğrencisi oldu.

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