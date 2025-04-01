AK Partili Yayman'dan Özgür Özel'e tepki

Partisinin, Hatay il başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Batı medyasına yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Yayman, “Manda ve himayeyi kabul etmeyen Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğunda oturmaktan hiç mi utanmıyorsunuz? Utanma duygunuzu da kaybetmişsiniz. Bırakın CHP’lileri Türk Demokrasisi adına vebaldir, Ayıptır.” dedi

“CHP GENEL BAŞKANINA ÜLKESİNİ ŞİKAYET ETMEK YAKIŞIYOR MU!”

Yayman, sözlerine şöyle devam etti:

Sayın Özgür Özel, yabancı medyaya çıktı, CNN International'ına ve BBC'ye mülakat verdi. ‘Kendimizi terk edilmiş hissettik’ dedi. Türkiye’yi şikâyet etti. Batı’dan yardım beklemek CHP Genel başkanına yakışıyor mu?

Sayın Özel Ne dedi? Dostlarımız bizi yalnız bıraktı” dedi. Ya sen hangi Parti’nin genel başkanısın? Manda ve himayeyi kabul etmeyen Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğunda oturmaktan hiç mi utanmıyorsun? Bu nasıl bir mandacı zihniyet?

Bu nasıl bir katiline aşık olmak psikolojisi? Bunu anlamak mümkün değil.

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“PARAYI ALAN CHP’Lİ VEREN CHP’Lİ ÇAMURUNUZU BİZE SIÇRATMAYA ÇALIŞMAYIN”

Yayman, İBB’deki ve CHP kurultayındaki yolsuzluk ile rüşvet olaylarına dair de çarpıcı ifadeler kullandı. Yayman, “Rüşveti alan CHP’li, rüşveti veren CHP’li, bunu mahkemeye götüren CHP’li, gizli tanık CHP’li, savcıya suç duyurusunda bulunan CHP’li. Bu iddiaları dile getirenlerin bir kısmı eski milletvekilleri, eski belediye başkanlarıdı. Bu kurultay şaibelidir diyenler kimlerdir? İstanbul kongresindeki para sayma makinalarını hep beraber izledik değil mi? Bu görüntüleri kim servis etti. Tabiki CHP’liler servis etti.” dedi.

“Parayı alan CHP’li, parayı veren CHP’li, suç duyurusunda bulunan CHP’li, Sayın Özel’e göre suçlu AK Parti, yok öyle yağma.” diyen Yayman, sözlerine şöyle devam etti:

Sayın Özel, Bu sizin kendi meseleniz, biz bu meselenin ne önündeyiz ne arkasındayız. Öteye Gidin!

Hatay'ın tabiriyle “ıstıfıl” olun. Gidin, kendi kum havuzunuzda oynayın. Kendi çamurunuzu bizlere bulaştırmaya çalışmayın.

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HATAY MODELİ KAZANDI

Genel Başkan Yardımcısı Yayman, “Hatay 10 yıl CHP zihniyeti tarafından yönetildi. Tek bir tane belediyecilik hizmeti görmedi. Cumhur ittifakı olarak birlik ve beraberlik içerisinde Hatay’ı kazandık. Hatay’ın kardeşliği kazandı. Hatay modeli kazandı.” şeklinde konuştu.

“KORKAKLAR ZAFER ANITI DİKEMEZ”

Yayman, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

Cumhurbaşkanımızın dediği gibi korkaklar zafer anıtı dikemezler. Biz kazanacağımıza inandık, çalıştık, doğru adımlar attık ve seçimi kazandık. Tüm Hataylılara bir kez daha teşekkür ederiz.