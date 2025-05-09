AK Partili Hasan Basri Yalçın CNN Türk'te açıkladı: PKK'nın silah bırakmasını bekliyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın'ın açıklamaları özetle şöyle: PKK'nın açıklamasını beklemek lazım, beraber göreceğiz açıklamada ne olacağını. Biz Türkiye olarak, beklentimizi söyleyebiliriz. PKK'nın yapacağı açıklama her neyse biz iyi karşılayacağız.

Biz PKK'nın feshedilmesini ve silahların terk edilmesini bekliyoruz. Zaten bu tartışmaların Ekim ayından beri yapıldığını düşünecek olursanız, Cumhurbaşkanımızın Meclis'te ilk yaptığı konuşma ve sonrasında Sayın Devlet Bahçeli'nin muhalefet partili genel başkanlarının elini sıkarak başlattığı o sürecin başından beri odaklandığı bir tek şey var. Biz PKK'ya ve tüm dünyaya şunu söylemeye çalışıyoruz; Türkiye'nin geldiği düzlemde, Türkye'nin siyasi şartlarında, bölgenin siyasi şartlarında biz zaten PKK ile 40 yılı aşkın süredir mücadele veren ve törürü bitirmeye çalışan bir devletiz.

Son 20-25 yılırdır da AK Parti hükümeti olarak da bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Özellikle 2015'ten bu yana çok yoğun bir mücadele ile PKK'nın Türkiye sınırları içerisinde eylem yapma şansını da ortadan kaldırmış bulunuyoruz. O yüzden bizim genel yaklaşımımız şu, Türkiye'nin 40 yıldır, 50 yıldır ayağında çok temel bir sorun olan, pranga olan terörü gündeminden tamamen kaldırmak istiyoruz.

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"TEMEL ŞART: PKK'NIN FESHEDİLMESİ VE SİLAH BIRAKMASI"

Öyle anlaşılıyor ki geldiğimiz düzlemde artık PKK'da silahla Türkiye'ye saldırmanın kendi beklentilerini yerine getiremeyeceğini gördü ki aslında Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar karşılık buldu. Biz diyoruz ki, özü itibariyle bizim için önemli olan silahların bırakılması. Herhangi bir müzakere, herhangi bir tartışma, herhangi bir iyileşme her ne derseniz deyin bunun adına... Böyle bir şeyin gerçekleşmesi için ortada temel bir şart var; PKK'nın kendini feshetmesi ve silahların bırkılması.

"SÜRECİN ÇOK SIKI ŞEKİLDE KONTROL EDİLMESİ GEREKİYOR"

Biz meselenin ne kadar zor olduğunu görüyoruz, biliyoruz. 50 yıla yakın bir terör meselesinin bir anda bir günde tek bir açıklama ile çözülemeyeceğini, bir zamana yayılacağını ve o zamanın da aslında çok sıkı şekilde kontrol edilmesi gerekiyor. Bu işin içerisine başka aktörlerin girip, bu süreci fesada uğratması gibi ihtimali de göz önünde bulunduruyoruz. Mesela PYD unsurları, Suriye'de Şara ile bir anlaşma imzaladılar. O anlaşmanın içerisinde, PYD'nin silahlı güçleri, Suriye ordusunun silahlı güçlerine entegre olacak, ayrı bir yapı olarak bulunmayacak. Halbuki bundan 5 yıl önce 10 yıl önce ne konuşuyorduk, orada bir özerk yönetim, orada bir federasyon, orada bir PKK'nın hakim olabileceği bir terör devletciği ihtimalinden bahsediyorduk. Bugün geldiğimiz noktada, özellikle Suriye'de yaşananlardan sonra PKK Şara ile anlaşma yapmak zorunda kaldı. Orada bir anlaşma oldu. burada kendileri bir kongre yapıp fesih kararı olacağını söylüyorlar. Yazılı açıklama, sözlü açıklama her neyse önemli olan bunun sahada nasıl uygulandığı. Bu kadar yıl şiddete başvurmuş bir örgütün, farklı farklı kolları olan bir örgütün tasviye sürecinin belli bir süre alabileceği ve o tasviye sürecinin nasıl olacağını ince ince düşünmek gerekir.