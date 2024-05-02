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AK Parti'deki kritik zirvenin perde arkası! Erdoğan da CHP'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. İki liderin sıcak görüşmesinden “iade-i ziyaret” kararı çıktı.

02.05.2024 - 16:08 |
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in siyasette gözlerin çevrildiği görüşmesi bu akşam gerçekleşti. AK Parti Genel Merkezi’ndeki görüşme 1 saat 35 dakika sürdü. İki liderin sıcak görüntülerinin yansıdığı görüşmeden sürpriz bir “iade-i ziyaret” kararı da çıktı.

AK Partideki kritik zirvenin perde arkası Erdoğan da CHPyi ziyaret edecek

MAKAM KATINDA SICAK GÖRÜNTÜLER

16.00’daki randevusu için beraberinde, CHP İstanbul Milletvekili, emekli büyükelçi Namık Tan olduğu halde AK Parti Genel Merkezi’ne gelen Özel’i, AK Parti’nin önemli kurmaylarından Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı. Erdoğan da, 8. kattaki makamına gelen Özel’i asansörün kapasının önünde sıcak bir biçimde karşıladı. İki liderin ayak üstü selamlaşmasından kameralara sıcak görüntüler yansıdı.

AK Partideki kritik zirvenin perde arkası Erdoğan da CHPyi ziyaret edecek

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA CHP’YE GİDECEK

Sıcak bir havada geçen görüşme sırasında Erdoğan’ın CHP’ye iade-i ziyaret yapması da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki günlerde CHP’ye gideceğini söyledi, Özel de memnuniyetini iletti. AK Parti kurmayları da görüşmenin son derece olumlu geçtiğini söyledi.

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