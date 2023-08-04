AK Parti'de yerel seçim hazırlığı: Ekim ayında parti kampa girecek

AK Parti'de saha çalışmaları yoğunlaştırıldı. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına 'sahayı boş bırakmayın' talimatı verdi. Bu kapsamda 3 temel çalışma yapılacak.

Cumhurbaşkanı genel Seçim Sonuçları sonrası başlattığı il ziyaretlerini artıracak. Teşekkür ziyaretleri kapsamında en çok oy alınan il ve ilçelere gidilecek. İlk durak ise Adıyaman olacak.

Çalışmanın ikinci ayağında 2023 şehir buluşmaları var. Bu kapsamda kabine üyeleri, MYK ve MKYK üyeleri planlı bir program çerçevesinde yoğun bir şekilde sahada olacak.

KÖY TARAMASI YAPILACAK

Üçüncü ayak ise köy taraması olacak. Milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilatlar kırsalda yoğun bir çalışma yapıyor. Parti kurmayları, yaz aylarında özellikle kırsalda olacak. "Çünkü insanlar yayla ve köylere çıktı. Buraların nüfusu arttı o nedenle öncelik kırsalda" mesajı verildi.

7 EKİMDE KURULTAY, SONTAKİ HAFTA KAMP

AK Parti'de saha çalışmalarının Ekim ayına kadar sürmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı 17-25 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye gidecek. Bu nedenle Kurultayın 7 ekimde yapılması planlanıyor. Ekimin ikinci haftası ise parti grubu , MYK, MKYK üyeleri ile kapsamlı bir kamp yapılacak ve yol haritası çıkarılacak. Kasım'da ise aday adaylarının başvuru süreci başlayacak.

MHP ise yerel seçimde hazırlık sürecini 24 Temmuz'da başlattı. Peki 2 parti yerel seçimde işbirliği yapacak mı? 2019 seçimlerinde AK Parti ve MHP 30 büyükşehir başta olmak üzere 51, ilde ittifak yapmış diğerlerinde ayrı ayrı girmişti. Mersin, Manisa ve Adana büyükşehir MHP'ye bırakılmıştı. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı ve MHP lideri arasındaki son görüşmede bu konu gündeme geldi. İşbirliği liderler düzeyinde değerlendirildi. Şu an hem MHP hem de AK Parti'li kaynaklar kurmaylar arası çalışmanın başlamadığını, her partinin kendi çalışmasını yaptığını belirtiyor. Eylül ayında liderlerin talimatı ile ortak çalışmanın başlayabileceği kulislerde konuşuluyor.