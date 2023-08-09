AK Parti'de olağanüstü kongre tarihi netleşti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Hamza Dağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

AK Parti 5 yıl daha iktidarda olacak bir siyaset. Bir kültürümüz var, tecrübemiz var. Yerel yönetimler başkanlığımız lokomotif görevi görür. Mevcut görevde olan belediyelerin performansı takip ediliyor. Hangi adaylarla kazanabiliriz onun çalışması yapılıyor. Bir önceki takvime bakacak olursak, adayların tamamı kasım ayında belli olacak diyemeyiz. Ekimde kongremiz var. Şu anda tarih vermek mümkün değil ama bir önceki döneme baktığınız zaman kasımda sürecin başladığını görüyoruz.

Mayıs 2023 seçimleri, CHP'nin karne seçimlerinden biriydi. Nüfusun yüzde 50'den fazlasını yöneten belediyeler CHP'de. İktidar yerelde başlar sloganıyla başlamışlardı. Mart 2024 seçimleri CHP'li belediye başkanlarının karnesi olacak. İlk karneyi aldılar, işçi çıkarmayacağız dediler çıkardılar. Bu 5 yıllık süreçte yaptıklarını önlerinde görecekler. Karneleri zayıflarla dolu. Genel başkanlığa aday adayı olan belediye başkanları var ama bir türlü belediye başkanı olamadılar.

Biz milletimizin her zaman destek verdiği, birinci parti yaptığı bir partiyiz. Sadece nicelik değil niteliği olan da bir partiyiz. AK Parti bakanlarını milletvekili adayı yapmış, bakanlar kurulu yeni arkadaşlardan oluşmuş bir siyasi parti. Kongrede de değişimler olacak. Sessiz sedasız olacak. Karşı tarafın adaylarının fersah fersah ötesinde adaylar yetiştirebilecek bir partiyiz. Her ilde bu işi yapabilecek 5'in üzerinde arkadaşımız var. Veriler var, sahadan dönüşler var. İnşallah bir terslik olmazsa 7 Ekim'de kongremizi Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapacağız.

SORUN VAR AMA ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞILIYOR

Ekonomiyi yeni konuşmuyoruz. Neredeyse 2,5-3 yıldır corona virüsle birlikte zincirleme devam eden bir süreç. Sonrasında Rusya-Ukrayna savaşı. Birçok ülkeyi felç edecek bir deprem yaşadık. Bunları konuşmadan ekonomiyi konuşmak yanlış olur. Deprem bir gerçek önümüzde duruyor. Bu depremin yaralarını sarmak için topyekün çalışacağız. Ekonomi ile alakalı Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordineli bir şekilde adımları atıyor. Evet, sorunlar var. Ama vatandaş, bunların çözümü için çalışıldığını görüyor.

MEMUR VE EMEKLİNİN ZAM BEKLENTİSİ

Sahada emeklilerden şikayet diyebilirsiniz, görüş diyebilirsiniz bir geri bildirim var. Cumhurbaşkanımız ifade etti. Asıl çözmemiş gereken konu enflasyon. 2023'ün sonu ya da 2024'ün ilk çeyreğinde sonuç alınacağını düşünüyorum. Bütçe konusunda, deprem özellikle öngörülen bir şey değildi. Açığı kapatma konusunda attığımız adımlar var.