AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel kimdir? Cüneyt Yüksel kaç yaşında?

Cüneyt Yüksel kimdir? AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel kaç yaşında?

CÜNEYT YÜKSEL KİMDİR?

Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çanakçı köyü nüfusuna kayıtlı olan Cüneyt Yüksel, 1977 doğumludur.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan Yüksel, Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve İşletme mezunudur.

Aktif siyasi hayatına Adalet ve Kalkınma Partisi’nde (AK Parti) başlayan Cüneyt Yüksel, AK Parti’de okul sorumluluğu, ilçe başkan yardımcılığı, il başkan yardımcılığı, ilçe başkanlığı ve belediye başkan aday adaylığı sürecine kadar da AK Parti’de Tekirdağ İl Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde, Süleymanpaşa Belediye Başkanı seçilmiştir.