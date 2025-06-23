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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Şam'daki terör saldırısına ilişkin açıklama

23.06.2025 - 00:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Şam'daki terör saldırısına ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Teröre karşı mücadelesinde her zaman kardeş Suriye'nin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından Şam'da bir kilisede gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Suriye halkına başsağlığı dileyen Çelik, şunları kaydetti:

"Kardeş Suriye'nin güvenliğini ve egemenliğini destekliyoruz. Teröre karşı mücadelesinde her zaman kardeş Suriye'nin yanındayız."

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