AK Parti sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na darbe tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

12 EYLÜL DARBESİNİN 43. YILI

Darbelerin iyisi kötüsü olmaz ama en kötü sonuç doğuranlardan bir tanesi. Ülkenin o hale gelmesinde vesayet rejiminin sorumluluğundan bahsetmezler. Her darbe kendisine vatanseverlik atfetse de vatana ihanet eden bir sonuç doğurmuştur. 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi yeni cumhuriyetimizin omurgasını oluşturan bir ilkedir. Darbeler, ülkemize büyük zarar verdi. 12 Eylül'den 15 Temmuz'a kadar hepsinin bir kötülük mekanizması olarak ülkemizin bugünü ve geleceğine zarar verdiği biliniyor. 15 Temmuz'a verilen cevap darbe kültürüne verilmiş net cevap olmuştur.

"KILIÇDAROĞLU DARBECİLERİN ARGÜMANLARINI KULLANIYOR"



Bugün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu darbeyi kınarken, 20 Temmuz darbesi kavramından söz ediyor. Seçim sonuçlarını kabul etmeme şeklindeki tavrını sürdürmeye devam ediyor. Kanunlar, anayasa içinde tedbir almışsınız ama bu CHP genel başkanının hoşuna gitmiyor. Terör örgütünün gücünü kırmaya, karşı koyulan tedbirlerini sivil darbe olarak ifade ediyor. Sivil siyaseti aşağılamak için bir takım argümanlar üretilmişti. Maalesef kirli bir çizgi var. Darbecilerin sivil siyaseti aşağılamak için kullandığı argümanları, CHP genel başkanı tarafından kullanılmaya çalışılıyor. Lafın nereye gittiğini bilmeden ,cumhuriyet karşıtı açıklama yapıyor. Gayrimeşru olduğunu söylememize rağmen 'Böyle konuşmalar yapacağız' diyenler var. İlk defa bu derece darbecilerin kullandığı argümanların alenen kullanıldığı görülüyor. Bunun kaydını bir kez daha düşmüş olalım. Seçim millet iradesiyle tecelli etti.

RUSYA-UKRAYNA/ TAHIL KORİDORU

Barış konusunda ısrar edenin Türkiye olduğu görülüyor. Esir takası ve tahıl koridoru öne çıkıyor. Cumhurbaşkanımız girişimlerini sürdürmeye devam ediyor. Rusya'nın ve Ukrayna'nın alternatif planı söz konusu oldu. Biz Karadeniz'de çatışma ortamı olmasını istemiyoruz. BM çatısı altında iki ülke ile sürecin yürütülmesi gerektiğini ifade ediyoruz. İki tarafından masaya dönmek için Batı'dan beklentileri var. Müzakereler BM aracılığıyla yapılmalı. Bunların canlanmasıyla üçlü inisiyatifin tamamlayıcı olması kıymetlidir.