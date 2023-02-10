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AK Parti Sözcüsü Çelik: Yağma olayları karşısında son derece acımasız olacağız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yağma olayları karşısında son derece acımasız olacaklarını belirterek, “Böyle bir felaket söz konusuyken bu yağma işine girişenleri uyarıyoruz. Hayatları boyunca utançla yaşarlar” dedi.

10.02.2023 - 20:24 | | İHA
AK Parti Sözcüsü Çelik: Yağma olayları karşısında son derece acımasız olacağız

AK Parti Sözcüsü Çelik, deprem bölgesi Adana'da açıklamalarda bulundu. Çelik, "Artçı depremler devam ettiği için evlerine giremeyen insanlarımız var, onların barınma, gıda, temizlik ihtiyaçları ile ilgili her gün hepimiz sahadayız. Yağma olayları karşısında açık ve net söylüyorum son derece acımasız olacağız. Böyle bir felaket söz konusuyken bu yağma işine girişenleri uyarıyoruz. Hayatları boyunca utançla yaşarlar. Gereken tedbirleri alıyoruz buna rağmen girişimler olduğunda son derece kararlı davranacağımızın bilinmesini istiyorum” diye konuştu.

Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Çocuklarla ilgili şer şebekeleri spekülasyon yapıyor. Çocuklarımız güven altında, sahiplenilmemiş, tek başına sevk edilmiş çocuklarımıza kararlı bir şekilde sahip çıkılıyor. Hastanelerde bu çocuklar sahipsiz kaldı, ilgilenilmiyor, yabancıların ellerine düşerler gibisinden yaklaşımlar söz konusu. Bu konuda çok hassasız. Her bir çocuk güçlü bir takiple, bakımla gözetim altında. Burada gördüğüm insanlarımızın depremzede, yaralı, enkazın altından çıkmış onların gösterdiği tevekkülü, onların gösterdiği insani duyguları ömrümüz boyunca unutmayacağız."

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