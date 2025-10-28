AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail’in Gazze’ye saldırısı bir soykırım saldırısıdır

GAZETE VATAN ANA SAYFA
28.10.2025 - 23:39Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail’in Gazze’ye saldırısı barış isteyen herkese dönük yapılan bir soykırım saldırısıdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İsrail’in Gazze’ye saldırısı barış isteyen herkese dönük yapılan bir soykırım saldırısıdır. İsrail Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir. İnsanlığı korumanın tek yolu bu soykırım şebekesinin uluslararası toplum tarafından fiilen durdurulması, yargılanması ve cezalandırılmasıdır" ifadelerini kullandı.

