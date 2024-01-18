AK Parti Siirt belediye baÅŸkan adayÄ± kim oldu 2024 AK Parti Siirt belediye baÅŸkan adayÄ± Ekrem OlÄŸaÃ§ kimdir, nereli, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda

31 Mart 2024 tarihinde gerÃ§ekleÅŸecek yerel seÃ§imlerle belediye ve bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediye baÅŸkanlarÄ± belli oluyor.Â AK PartiÂ Siirt Belediye BaÅŸkanÄ±Â adayÄ±nÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ATO Kongre Salonu'nda aÃ§Ä±kladÄ±. AK Parti Siirt Belediye BaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ±n kim olduÄŸu ise merak ediliyor. Peki, Siirt AK Parti Belediye BaÅŸkan adayÄ± kim oldu? AK Parti Siirt Belediye BaÅŸkan adayÄ± kim oldu? Siirt AK Parti Belediye BaÅŸkan adayÄ± Ekrem OlÄŸaÃ§ kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda, nereli, hangi gÃ¶revlerde bulundu?

AK PARTÄ° SÄ°Ä°RT BELEDÄ°YE BAÅžKAN ADAYI KÄ°M OLDU?

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ATO Kongre Salonu'nda AK Parti belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. AK Parti KÃ¼tahya Belediye BaÅŸkanÄ± adayÄ± Ekrem OlÄŸaÃ§ oldu.

EKREM OLÄžAÃ‡ KÄ°MDÄ°R?

1982 tarihinde Siirtâ€™te doÄŸdu. Ä°lk ve orta Ã¶ÄŸrenimini Siirtâ€™te tamamladÄ±ktan sonra 2008 yÄ±lÄ±nda Hukuk FakÃ¼ltesinden mezun oldu. AvukatlÄ±k stajÄ±nÄ± Siirtâ€™te yaptÄ±ktan sonra 2009 yÄ±lÄ±nda 4 avukat ve 2 stajyer avukatla birlikte hukuk ofisi aÃ§arak mesleÄŸine baÅŸladÄ±. 2012-2018 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Siirt Barosunda SaymanlÄ±k ve Baro BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlerinde yer aldÄ±. 2012-2015 yÄ±llarÄ±nda Ak Parti Siirt SeÃ§im Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kten sonra, 2015-2018 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Ak Parti Siyasi ve Hukuki Ä°ÅŸler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini Ã¼stlendi. 2018-2019 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Ak Parti Siirt Merkez Ä°lÃ§e BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±. 20 KasÄ±m 2019 tarihinden itibaren Ak Parti Siirt Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼tmekte olan OlgaÃ§, evli ve sevimli bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu babasÄ±dÄ±r.

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