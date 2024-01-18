AK Parti Kütahya belediye başkan adayı kim oldu? 2024 AK Parti Kütahya belediye başkan adayı Kamil Saraçoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerle belediye ve büyükşehir belediye başkanları belli oluyor. AK Parti Kütahya Belediye Başkanı adayını Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Kongre Salonu'nda açıkladı. AK Parti Kütahya Belediye Başkanı adayının kim olduğu ise merak ediliyor. Peki, Kütahya AK Parti Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı kim oldu? Kütahya AK Parti Belediye Başkan adayı Kamil Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

AK PARTİ KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Kongre Salonu'nda AK Parti belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti Kütahya Belediye Başkanı adayı Kamil Saraçoğlu oldu.

KAMİL SARAÇOĞLU KİMDİR?

Saraçoğlu, 1959 yılında Kütahya'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Kütahya'da tamamladı. 1985 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olmuştur. Lise yıllarında Milli Türk Talebe Birliği’nde idarecilik görevlerinde bulunmuştur.1990 yılından itibaren aktif siyasetin içinde yer almıştır. 1986'dan beri ticaretle uğraşıyor.



2001’de kurulan AK Parti il yönetim kurulunda kurucu üye olarak görev almış, 1. kongreden sonra İl Başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 2004’deki Yerel Seçimlerde de Kütahya Merkez İl Genel Meclis üyeliğine seçilmiştir. 2005-2009 yılları arasında İl Genel Meclis Başkanlığı yapmıştır. 2009 yerel seçimlerinde İl Genel Meclis üyeliğine 2.kez seçilmiştir. 2009 yılındaki AK Partiİ 3. İl Kongresinde Kütahya İl Başkanlığına seçilmiştir.12 Haziran 2011 Genel Seçimlerinde Kütahya Milletvekili Aday Adayı olmuştur. 2012 AK Parti 4.olağan İl Kongresinde 2.kez Kütahya İl Başkanlığına seçilmiştir. 1. OSB ve 2.OSB Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur.Ticaret ve Sanayi Odası üyeliği, Kızılay, Yeşilay ve İmam Hatip Lisesi Koruma Derneklerinde üyelikleri devam eden Kamil Saraçoğlu, 30.03.2014'de seçildiği Kütahya Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

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