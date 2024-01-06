AK Parti İstanbul adayı saat kaçta açıklanacak, ne zaman? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da

31 Mart yerel seçim maratonu başladı. Partiler adaylarını açıklamaya başladı. AK Parti’nin İstanbul adayı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan adayın duyurulacağı tarihi belirtmişti. Peki, AK Parti İstanbul adayı saat kaçta açıklanacak, ne zaman?

AK PARTİ’NİN İSTANBUL ADAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında adayın 7 Ocak 2023 Pazar günü duyurulacağını belirtti. Saat ile ilgili ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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AK Parti’de İstanbul için tahminimi dün yazmıştım: Murat Kurum. Fakat şöyle bir şey var:

“İstanbul adayınız sürpriz bir isim mi, tanıdık bir isim mi” sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim yapacağımız açıklamalarda A’dan Z’ye hepsi hem sürprizdir, hem de kazanma azminin ifadesi olacaktır” demişti.

*İşte bu cevaptan yola çıkarak “Acaba Selçuk Bayraktar olabilir mi” diyenler var. Benim bu konudaki yaklaşımım şöyle: Sanmıyorum. Bu yönde pek işaret yok gibi.

Erdoğan’ın “sürpriz” demesi, Fatih Belediye Başkanı Ergun Turan’ın ismini de öne çıkarmış durumda. Olabilir mi? Bir ihtimal var. Ama küçük bir ihtimal.

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Ali Yerlikaya ismi ise hâlâ gündemde. Bu konudaki yaygın kanaat şöyle: “İçişleri Bakanlığı gibi önemli bir görevi başarıyla yürütüyor Yerlikaya. Bu görevi bırakması hata olur,”

Not: Ben de bu yaygın kanaati paylaşıyorum.

Sonuç? Benim tahminim adayın Murat Kurum olarak ilan edileceği yönünde. Başka bir isim olursa benim için tam sürpriz olacak.