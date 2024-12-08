AK Parti Hatay Milletvekili Yayman'dan Esad açıklaması: Arkasında kan, gözyaşı bırakarak terk etti

AK Parti'li Yayman'ın açıklamaları şöyle; “Bugün sadece Suriye için değil, Türkiye için değil tüm bölge için güzel bir gün. Suriye ile en yakın komşu vilayetlerden bir tanesi Hatay, aynı zamanda akrabalık bağlarının olduğu, tarihsel, kültürel, ticari, ekonomik bağların olduğu bir bölgeden bahsediyoruz.

En uzun sınırı olan bölge. Türkiye’de en çok Suriyelinin yaşadığı bir bölgeydi. Bugün Antakya’da, Kırıkhan’da, Reyhanlı’da Suriye’deki zaferle ilgili gerçekten çok ağırbaşlı kutlamalar yapıldı. Tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz hiçbir taşkınlık olmadan bunlar yapıldı. İnsanlar kendi memleketlerinde dönmekten bahsediyorlar. Esad rejimi arkada kan, gözyaşı bırakarak terk etti. Cumhurbaşkanımız çok sayıda çağrıda bulundu.

'Gelin geçmişe sünger geçelim beraber olalım' denildi. Her defasında uzatılan el havada kaldı. Esad rejimi Hatay’ı isteme küstahlığını gösterdi. Bugün geldiğimiz noktada insanların sevinç içinde zaferi kutlaması çok önemli.

Normalde iç çatışmaların olması gerekiyor. Esad rejimini sevenler de askerler de bir zafer edasıyla karşılandılar. Bu demektir ki Esad rejimi kendisini sevenler dahil bir bıkkınlık yaratmış.

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