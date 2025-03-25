AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan CHP'ye tepki

Meclis Başkanvekili Celal Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Adana, Mersin ve Hatay'da yaşanan zirai don olaylarının ardından bitkisel ürünlerin ciddi zarar gördüğünü aktardı.

Çiftçilerin zararlarını gidermek için zarar tespitinde bulunup katkı sağlanmasının önemine işaret eden Varlı, çiftçilerin mağduriyetini gidermek açısından hem TARSİM hem de Ziraat Bankası'yla alakalı borçların ertelenmesi gerektiğini bildirdi.

Varlı'nın konuşması sırasında bazı CHP milletvekilleri kürsüye arkalarını dönerek, üzerinde yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının bulunduğu ve "yılgınlık yok, mücadeleye devam", "kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" yazılı dövizleri gösterdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de Türkiye'nin derin bir yoksullukla karşı karşıya olduğunu, emekli ve asgari ücretlinin şiddetli geçim sıkıntısı yaşadığını ileri sürdü.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasını eleştiren Gürer, "Tarafsız yargıyı siyasi mühendisliklere alet edenlerin yarattığı tahribat, demokrasimizde büyük bir yara açmıştır. Tüm bu olumsuzluklara karşı, demokrasimizi her yurttaşın hakkı için savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gürer, Saraçhane'de yapılan izinsiz gösterilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaret edilmesini de şiddetle kınayarak, bunu kabul etmediklerini vurguladı.

"YARGI ÖRGÜTÜ HESAP VERECEKLERDİR"

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel de demokratik ve barışçıl protestonun hak olduğunu anımsattı.

Ancak bu protestoların şiddete dönüşmesine sebebiyet verilmesine, milli güvenliği ve kamu düzenini olumsuz etkileyecek şekilde faaliyetlerde bulunulmasına izin verilemeyeceğine işaret eden Yüksel, şunları kaydetti:

"Marjinal örgütlerle şehir eşkıyaları, polisimize taş, molotof ve asit atmış, baltayla saldırmıştır. Esnafın dükkanının camı, çerçevesi kırılmıştır. Milletimizin malı, mülkü yağmalanmış, tarihi camilerimize zarar verilmiştir. Eylemler nedeniyle birçok güvenlik görevlimiz yaralanmıştır. Yine dün gece yapılan kanunsuz gösteriler sırasında Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhume annesine ve ailesine alçakça hakaretler sarf edilmiştir. Bu, kabul edilebilir bir durum değildir. Bu haysiyet yoksunları elbette ki yargı önünde hesap vereceklerdir. "

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Güvenlik güçlerinin müdahalesinin ölçülü ve orantılı olduğunu belirten Yüksel, "Bireylerin yaşam hakkı ve kamu mallarını korumak amacıyla yapılan müdahaleler haklı ve meşrudur. Bu durum, hem Anayasa Mahkemesi'nce hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce kabul edilmektedir." dedi.

Yüksel'in konuşması sırasında, CHP'li milletvekilleri sıralara vurarak tepki gösterdi. AK Parti sıraları ise Yüksel'in konuşmasına alkışlarla karşılık verdi.

Yüksel'in konuşmasının ardından kürsüden konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de Yüksel'den daha sorumlu bir konuşma beklediklerini söyledi. Emir, "Toplumsal muhalefet ayağa kalktı, '19 Mart darbesi'ne karşı alanlarda ve siz halktan korktuğunuz, bacaklarınız titrediği için bu mitingleri kriminalize etmeye çalışıyorsunuz ama başaramazsınız." dedi.

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"TÜRKİYE'NİN KAYBETMESİNE SİZ SEBEP OLDUNUZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise 19 Mart ve öncesinden bugüne kadar yaşanan sürecin CHP'nin kendi içinde yaşadığı süreçlerin yansıması olduğunu söyledi.

AK Parti'nin bir taraf olmadığını dile getiren Akbaşoğlu, "İmamoğlu'nun soygun düzeni kurduğunu iddia edenler, bizzat CHP'nin ta kendisidir. Dolayısıyla darbe girişimi sizin kendi içinizden, kendinize karşı yapılmıştır Sayın Emir." dedi.

Akbaşoğlu, AK Parti'nin yaşanılanların hukuki olarak bir tarafında olmadığını belirterek, "Ama siyasi anlamda şunu görüyoruz, yargının işini yapmaması, onu engellemek, gerçekleri örtmek için de sokak çağrıları yapılarak vandalizme ve her türlü zarara, ziyana, Türkiye'nin kaybetmesine siz sebep oldunuz." diye konuştu.

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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de toplantı ve gösteri yürüyüşünün anayasal bir hak olduğunu, hatırlatarak, gidenlerin yüzde 99,99'unun şiddet içermeksizin barışçıl eylemler yaptığını, bunun dışındakilerin hükümetin kontrolünde olduğunu kaydetti.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu ise yargılamayı beraberce takip edeceklerini ve hakikatin ortaya çıkmasına hep beraber şahit olacaklarını söyledi.

Bu sırada CHP'li milletvekilleri "darbeye hayır", "kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atarak tepki gösterdi.

Yaşanan olayların ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşime 5 dakika ara verdi.