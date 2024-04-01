AK Parti en yüksek oyu hangi ilden aldı? 31 Mart yerel seçim sonuçlarında AK Parti en yüksek oy oranı hangi ilde?

31 Mart Yerel Seçimleri’nde oy verme işlemi tamamlandı, oyların sayımı ise sürüyor. Saat 23.55 itibariyla sandıkların yüzde 80,95’i açıldı. CHP oyların yüzde 37,1'ini alırken, AK Parti'nin oyları yüzde 36 olarak belirlendi. Peki, AK Parti en yüksek oyu hangi ilden aldı?

AK Parti en yüksek oyu hangi ilden aldı?

Seçimi takip eden basın mensuplarına da teşekkür eden YSK Başkanı Yener, "Şu an itibarıyla sandıkların yüzde 51,2'si açılmış durumdadır. Veri akışı da devam etmektedir." diye konuştu.

Sonuçların tüm siyasi partilere ve Türk halkına hayırlı olmasını dileyen Yener, gazetecilerin "Geçici bir sonuç açıklanır mı?" sorusuna, "Veri akışı devam etmektedir. Bugün son açıklamamız bu şekildedir. Gün içerisinde, yarın genel bir değerlendirme, sonuçlara göre yapabiliriz." yanıtını verdi.

Yener, seçime katılma oranına ilişkin de yarın bilgi verebileceklerini söyledi.