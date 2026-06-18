AJet'ten ucuz yurt dışı bileti kampanyası! Satışa sunuldu

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AJet, yurt dışı sonbahar dönemi için başlattığı indirim kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında Türkiye çıkışlı ve varışlı direkt yurt dışı uçuşlarında biletler vergiler dahil 59 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

İndirimli biletler sonbahar dönemini kapsayan 14 Eylül - 21 Kasım tarihleri arasındaki seyahatlerde geçerli olacak. Öte yandan Söz konusu biletlerin satışı yarın saat 23.59'da sona erecek.

Geniş bir uluslararası rota ağını kapsayacak şekilde planlanan kampanyada indirimli uçuşların gerçekleştirileceği ülkeler arasında Almanya, Avusturya, İngiltere, Hollanda, İsviçre, Belçika, Macaristan, Danimarka, İsveç, İspanya, İtalya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Arnavutluk, Romanya, Kosova, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Cezayir, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Mısır, Irak ve Suriye'nin yer aldığı kaydedildi.

İndirimli fiyatlandırma uçuşlardaki "Basic" sınıfı biletler üzerinden uygulanırken, aileleriyle birlikte seyahat edecek olan bebek yolcular için de biletler 10 dolardan başlayan fiyatlarla temin edilebilecek. Kampanyaya ek olarak, seçili tüm hatlarda yolcuların kabin bagajı ve uçak altı bagajı alımlarında yüzde 40 indirim sağlanacak.