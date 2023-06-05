Aile Bakanlığı'nda devir teslim! Mahinur Özdemir Göktaş görevi devraldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı’nın ilk kabinesi” vurgusu yaparak açıkladığı kabinesinde, devir teslim törenleri sürüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, görevi törenle Derya Yanık'tan devraldı.

Görevi devreden Derya Yanık, "Sayın Bakanımızın geçmişte yaptığı çalışmaları, enerjisi gençliği kesinlikle şu anda bulunduğu noktayı da çok geliştirerek dönüştürerek ve enerjisi ile ilerleterek yürüteceğinden benim kuşkum yok. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı toplumumuz açısından da son derece hassas, önemli bir nokta. Tamamıyla neredeyse dezavantajlı gruplara hizmet eden bir yerden bahsediyoruz. Bizim 21 sene önce AK Parti olarak verdiğimiz söz kimsesizlerin kimsesi olmak sözüydü. Bu bakanlık kimsesizlerin kimsesi olma yükümlülüğünü yerine getiren bir bakanlık. Türkiye’nin geleceğini inşa edecek bir yerden bahsediyoruz. Kadın çalışmaları Bakanlığımızın en önemli çalışmalarından birisi. Neredeyse özellikle ve sadece Bakanlığımıza özgülenmiş çalışmalardan birisi." dedi.

Yanık, "Yürütme ve Meclis olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da uyumlu bir biçimde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bu bir devir teslim töreni, programın amacını aşmamak üzere ben cümlelerimi burada toparlamak istiyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Zorlu bir dönemde çalıştık. Bizim göreve başladığımızda pandeminin ağırlığı devam ediyordu. Orman yangınlarından sel felaketlerine en son maalesef Kahramanmaraş merkezli depremlere kadar Bakanlığımızın ayni yardımlar, psikososyal destek çalışmalarında yoğun mesaisi oldu. O anlamda mesai arkadaşlarıma ve bütün Bakanlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte bu fedakarlığın aynı şekilde devam edeceğinden en ufak bir kuşkum yok. Sayın Bakanımıza kolaylıklar diliyorum. Son derece meşakkatli ancak manevi tatmini yüksek bir alanı devralıyor. Kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.