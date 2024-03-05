Skoda CEO'su Ahmet Yüce kimdir, nereli? Skoda Türkiye Distribütörü Ahmet Yüce'nin serveti ne kadar?

Skoda CEO'su Ahmet Yüce, 1987 yılında Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin kurucu üyelerindendir. Skoda’nın Türkiye temsilcisi olan Ahmet Yüce hayatı ve kariyerine dair ayrıntılar araştırılanlar arasında.

AHMET YÜCE KİMDİR?

Ahmet Yüce, 1957 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ve orta öğretimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. Dayısı Orhan R. Yüce ile birlikte otomotiv sektöründe yer aldı. Alfa Romeo markalarının yedek parça tedarikini sağlayan Yüce, akabinde Alfa Romeo markasının Türkiye distribütörlüğünde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı. 1987 yılında Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin kurucu üyesi olarak derneğin faaliyete geçmesine katkı sağladı. Son olarak Skoda’nın Türkiye temsilcisi Yüce Auto A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirilen Ahmet Yüce Fransızca biliyor.

AHMET YÜCE SERVETİ NE KADAR?

Evli ve 2 çocuk babasıdır. Forbes Türkiye'nin 2022 yılı "En Zengin 100 Türk" listesinde 89. sırada yer almaktadır. Serveti 650 milyon dolar olarak tahmin edilmektedir.