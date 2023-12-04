Ahmet Ercan'dan korkutan 5.1'lik deprem yorumu

Marmara Denizi’nde, Gemlik Körfezi’nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından, Bursa’da yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı.

Bir oto tamirhanesinde araç tamiri sırasında sarsıntıyı hissedenler panikle dışarı koşarken, bir diğer görüntüde de bir iş yerinde bilgisayarda çalışan 2 kişinin de depremle birlikte kaçması kameraya yansıdı. Bir başka görüntüde ise bir evin salonundaki cam avizenin sallanırken çıkardığı ses, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise sarsıntıyla birlikte raflarda yer alan ürünlerin yere düştüğü görüldü.

ÖĞRENCİLER BAHÇEYE ÇIKARILDI

Bursa ve ilçelerindeki okullarda eğitim gören öğrenciler, tedbir amaçlı bahçeye çıkarılırken, panik yaşamamaları için öğretmenlerinin oyun oynattığı anlar kameraya yansıdı.

PROF. DR. ERCAN: BU DEPREM ÖNCÜDÜR

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise 5.1 büyüklüğündeki depremin öncü deprem olduğunu belirterek, "10,42’ de Kuzey Anadolu Kırığının güney kolu, Akyazı, İznik, Gemlik üzerinden gelip, Mudanya-Kumyaka’da 5,4 km odak derinliğinden M5,1’lik deprem oluşturdu.Güney kolun İmralı yakında oluşturması beklenen deprem M6,4’dür. Bu deprem öncüdür. Ancak kuzey kolla, İstanbul ile ilişkisizdir" açıklamasında bulundu.

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Ercan sözlerini şöyle sürdürdü; İmralı önlerinde olan deprem Kuzey Marmara(İstanbul) ile Güney Marmara kollarında(Bursa) beklenen depremlerle ilgili değildir. Marmara’da nüfus yerleşimi tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Kentsel dönüşüm nüfus yoğunluğunu karşılayacak ölçüde olamamaktadır.