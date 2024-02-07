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Ahırda inekleri sağarken boğanın saldırısında hayatını yitirdi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde inekleri sağarken boğanın saldırısına uğrayan Emine Arslan (70), hayatını kaybetti.

07.02.2024 - 14:17 | | Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)
Ahırda inekleri sağarken boğanın saldırısında hayatını yitirdi

Olay, saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Emine Arslan, ahırda ineklerini sağarken boğanın saldırısına uğradı. Boğanın boynuz darbeleri sonunu yaralanan Arslan’ın yardımına yakınları koştu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen Emine Arslan, yolda yaşamını yitirdi.

Emine Arslan’ın cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

 

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