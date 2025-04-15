Ahen istedi, Bahçeli ‘Roblox’a el attı: 'Gündemimize alalım'

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere ziyarette bulundu. Dora, ziyarete 23 Nisan 12 yaş TBMM Kupası Tenis Turnuvası final maçını birincilikle tamamlayan ilköğretim öğrencisi kızı Ahen’i de götürdü. Milletvekili Dora ziyareti sosyal medya hesabından, “Sevgili çocuklar, müjde” sözleriyle duyurarak şunları aktardı:

‘SEVGİLİ ÇOCUKLAR MÜJDE’

“Kızım Ahen Dora, Devlet Dedesi’nin elini öpmeye gittiğinde hepinizin mustarip olduğu bir sorunu ‘Yaparsa Liderimiz yapar’ diyerek, Devlet Dedesi’ne arz etti. Roblox oyun ve oyun geliştirme platformunun çocuklar için sosyalleşme, yabancı dillerini geliştirme, oyunlarda strateji üretmelerine imkân sağlayan ve bu sayede zekâ gelişimlerini olumlu yönde etkileyen özelliklerinden bahsederek Roblox’u tamamen kapatmanın bir çözüm olmadığını; yaş sınırı ve zararlı kısımlara erişim engeli getirilerek yeniden açılabileceğini anlattı. Sayın Genel Başkanımız, yakinen ilgilenerek ‘Bu konuyu gündemimize alalım o halde’ dedi. Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için ve nesillerimizle birlikte çalışmaya devam ediyoruz.”