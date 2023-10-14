Ağrı'da yakalanan teröristleri Yeşil Sol Parti milletvekili getirmiş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Terör ve onların işbirlikçilerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam edecek" vurgusu yaparak teröristin yakalandığını duyurdu.

Milletvekili hakkında soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyon kapsamında, sınır ötesine kaçmaya çalışan 1 BTÖ üyesi terörist ve 1 BTÖ’ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şahıs yakalanarak tutuklandı.

BTÖ’nün kırsal kadrosuna katılım yapacağı değerlendirilen her iki şahsın da kimlikleri ve arkasındaki iş birlikçileri tespit edildi.

BTÖ Mensubu terörist Hazal Karabey ve BTÖ’ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şahıs ise R.T.

PTS kayıtları ve KGYS kameralarında yapılan kontrollerde ise: Her iki şahsı da Ağrı’ya getiren aracın, HDP adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti milletvekili H.B. adına tahsisli olduğu; tutuklanan şahısları, söz konusu milletvekilinin şoförü ile birlikte kendisinin getirdiği tespit edildi.

Haberin Devamı

Şoför Y. N. tutuklandı.

Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B. hakkında ise soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.