Ağrı'da şeker pancarı hasadı devam ediyor

26.10.2025 - 19:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ağrı’nın Patnos ilçesinde şeker pancarı hasadı hız kesmeden başladı. İlçedeki üreticiler, tarlalarına inerek sezonun ilk mahsullerini toplamaya koyuldu.

Patnoslu çiftçiler, bu yılki hasattan geçen yıllara göre oldukça memnun olmadıklarını ifade ediyor. Mustafa Sevinç adlı çiftçi, bu yıl şeker pancarı sökümünde verimlerinin verimin geçen yıllara oranla düşük olduğunu belirterek uygun hava koşullarının üretime destek sağlamadığını ve yoğun emeklerinin karşılığını almamaktan dolayı mutlu olmadıklarını ifade etti.

Pancarın Patnos’un tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip olmayı sürdürürken, hem ilçe ekonomisine hem de bölgedeki istihdama ciddi katkılar sunmaya devam ediyor.

