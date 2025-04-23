Ağrı'da çalınan yüzlerce koyun Bitlis'te durdurulan 3 TIR'da bulundu

Ağrı’da 300 küçükbaşın çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, yol kontrolleri yaptı. Tatvan ilçesi girişindeki kontrol noktasında durdurulan 3 TIR'ın dorsesinde yapılan aramalarda çalınan 300 küçükbaş bulundu. Hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen 5 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, küçükbaşlar ise sahibine teslim edildi.