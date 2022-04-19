Ağlayan gelin çiçeğini koparmanın cezası 80 bin lira

Afşin ilçesinde Hurman Çayı’nın Tanır ve Dağlıca (Maravuz) mahallelerinin ortalarında Binboğa Dağı eteklerinde kayaların arasında çıkan laleler çiçek açarak görsel şölen sunmaya başladı.

Ters laleleri çekmek için her yıl buraya geldiklerini söyleyen fotoğrafçılarından Doğan Yenigül, "Ters laleler nisan ayında açar. Canlı sarı, turuncu renginden kırmızıya varan renk ve tonları ile üstünde dağınık bir şekilde duran parlak, yeşil yapraklıdır.

Ters lalenin sökülmesinin cezası ise 80 bin TL’dir. Ters laleler boyunlarını büktüklerinde hüznü çağrıştırmakta. Korunması gerekir. Doğasında güzeldir" dedi.