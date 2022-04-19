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Ağlayan gelin çiçeğini koparmanın cezası 80 bin lira

Kahramanmaraş’ta ‘ağlayan gelin’ olarak bilinen ters laleler bahar ayının gelişiyle çiçek açtı.

19.04.2022 - 13:22 | | İHA
Ağlayan gelin çiçeğini koparmanın cezası 80 bin lira

Afşin ilçesinde Hurman Çayı’nın Tanır ve Dağlıca (Maravuz) mahallelerinin ortalarında Binboğa Dağı eteklerinde kayaların arasında çıkan laleler çiçek açarak görsel şölen sunmaya başladı.

Ağlayan gelin çiçeğini koparmanın cezası 80 bin lira

Ters laleleri çekmek için her yıl buraya geldiklerini söyleyen fotoğrafçılarından Doğan Yenigül, "Ters laleler nisan ayında açar. Canlı sarı, turuncu renginden kırmızıya varan renk ve tonları ile üstünde dağınık bir şekilde duran parlak, yeşil yapraklıdır.

Ağlayan gelin çiçeğini koparmanın cezası 80 bin lira

Ters lalenin sökülmesinin cezası ise 80 bin TL’dir. Ters laleler boyunlarını büktüklerinde hüznü çağrıştırmakta. Korunması gerekir. Doğasında güzeldir" dedi. 

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