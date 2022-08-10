Afyonkarahisar'daÂ Hava Meydan KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™na ait Cessna 172 tipi eÄŸitim uÃ§aÄŸÄ±,Â saat 20.00 sÄ±ralarÄ±nda, iddiaya gÃ¶re,Â Afyon Kocatepe Ãœniversitesi EÄŸitim AraÅŸtÄ±rma Ã‡iftliÄŸi'ne acil iniÅŸ yapmak istediÄŸi sÄ±rada kÄ±rÄ±m geÃ§irdi.Â UÃ§akta bulunan ve yaralanan kimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen 2 kiÅŸi, Afyonkarahisar SaÄŸlÄ±k Bilimleri Ãœniversitesi Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.



VALÄ°LÄ°KTEN AÃ‡IKLAMAÂ



Afyonkarahisar ValiliÄŸi, konuya Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verdi:



"AkÅŸam saatlerinde Hava Meydan KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™na ait Cessna 172 tipi eÄŸitim uÃ§aÄŸÄ± henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle, Afyon Kocatepe Ãœniversitesi, EÄŸitim AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Ã‡iftliÄŸiâ€™ne dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Maddi hasar meydana gelen kazada, herhangi bir can kaybÄ± olmamÄ±ÅŸtÄ±r."



Kazayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.