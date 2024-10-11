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Afyonkarahisar'da şarampole devrilen yolcu otobüsünde 21 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp ardından yaklaşık 50 metre yükseklikteki şarampolden aşağı yuvarlanan yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 21 kişi yaralandı.

11.10.2024 - 08:13 | | İHA
Afyonkarahisar'da şarampole devrilen yolcu otobüsünde 21 kişi yaralandı

Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu Çay ilçesi çıkışında meydana geldi.

Elinden bilgilere göre, Gaziantep'e gittiği belirtilen yolcu otobüsü sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otobüs ardından yol kenarındaki bariyerleri aşıp yaklaşık 50 metre yükseklikteki şarampolden aşağı yuvarlandı.

Kazanın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 21 kişi yaralandı. Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Afyonkarahisar'da şarampole devrilen yolcu otobüsünde 21 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da şarampole devrilen yolcu otobüsünde 21 kişi yaralandı