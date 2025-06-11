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Afyonkarahisar'da kadınların ürettiği doğal ve katkısız ürünler zincir markette satılacak

11.06.2025 - 18:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AFYONKARAHİSAR (İHA)

Afyonkarahisar'da kadınların ürettiği doğal ve katkısız ürünler zincir markette satılacak

7 kadın üyeden oluşan Afyonkarahisar Başmakçı Kadın Kooperatifi’nin ürettiği doğal ve katkısız tahin ürünlerinin zincir bir markette satılması için protokol imzalandı.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın katılımlarıyla, Başmakçı Kadın Kooperatifi ile zincir bir market arasında iş birliği protokolü imzalandı.

7 kadın üyeden oluşan Başmakçı Kadın Kooperatifi, doğal ve katkısız tahin üretimiyle Afyonkarahisar ve Denizli’deki marketlerin yanı sıra diğer şehirlerdeki zincir market raflarında da yer almaya başladı.

Afyonkarahisarda kadınların ürettiği doğal ve katkısız ürünler zincir markette satılacak

Bu protokolle ürünlerin Türkiye genelinde satışa sunulması hedefleniyor.

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