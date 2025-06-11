Afyonkarahisar'da kadınların ürettiği doğal ve katkısız ürünler zincir markette satılacak

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın katılımlarıyla, Başmakçı Kadın Kooperatifi ile zincir bir market arasında iş birliği protokolü imzalandı.

7 kadın üyeden oluşan Başmakçı Kadın Kooperatifi, doğal ve katkısız tahin üretimiyle Afyonkarahisar ve Denizli’deki marketlerin yanı sıra diğer şehirlerdeki zincir market raflarında da yer almaya başladı.

Bu protokolle ürünlerin Türkiye genelinde satışa sunulması hedefleniyor.