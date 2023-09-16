Afyonkarahisar’da helikopter iniş yaptığı sırada ağaçlara takılarak düştü

Afyonkarahisar'da, saat 18.00 sıralarında oteller bölgesinde inişe geçtiği sırada şiddetli rüzgar nedeniyle kontrolden çıkan helikopter, 5 yıldızlı bir otelin bahçesinde kırım geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine varan ekipler, helikopterde bulunan N.C. ve B.C.'ye müdahale etti. Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, kırım geçiren helikopterdeki 2 kişinin kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Ekiplerin kaza yerindeki incelemeleri devam ediyor.

ÇOCUKLUK HAYALİ İDİ, OĞLU İLE BİRLİKTE KAZA YAPTI

İzmir'de sağlık sektöründe faaliyet gösteren iş insanı N.C. tatilini sürdürdüğü 5 yıldızlı otele iniş yaparken oğlu B.C. ile kaza kırıma uğradığı öğrenildi. İş insanı N.C.'nin, çocukluktan bu yana hayalinin helikopter ve uçak kullanmak olduğu öğrenilirken, Sivil Havacılık ve Milli Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş TUSAŞ Uçuş Akademisinde eğitim aldığı ve pilotluk sertifikasıyla uçuşlara başladığı öğrenildi.