Afyonkarahisar’da FETÖ’nün öğretmenlerden sorumlu sözde imamı yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tem Şube Müdürlüğümüzce yürütülen müşterek çalışma çerçevesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan bir kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; 2016 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan, Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğünde öğretmen olarak görev yaparken KHK ile ihraç edilen, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde öğretmenlerden sorumlu sözde imam olarak görev yapan ve hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hüküm bulunan Bylock ve Eagle kullanıcısı K.Ü. isimli şahıs; Erkmen Fevzi Çakmak mahallesinde yapılan araştırma neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.