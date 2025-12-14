GAZETE VATAN ANA SAYFA
Afyonkarahisar'da beton mikserine çarpan sürücü hayatını kaybetti

14.12.2025 - 00:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AFYONKARAHİSAR (İHA)

Afyonkarahisar'da beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, kent merkezine bağlı Karaaslan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.G. idaresindeki 03 AAN 963 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü M.Y'nin kullandığı beton mikserine arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü olay yerine gelen sağlık ve itfaiye itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak E.G., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatılırken, beton mikseri sürücüsü M.Y.'yi gözaltına alındı.

#Gündem
