Afyonkarahisar Bayat'ta köprü demirlerine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
04.12.2025 - 01:29Güncellenme Tarihi:
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde köprü demirlerine çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
A.A. idaresindeki 26 DT 095 plakalı otomobil, Bayat-Emirdağ kara yolu Mimar Sinan Caddesi mevkisinde köprü demirlerine çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, araçta bulunan İbrahim Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücü A.A. ile Y.E.B. ve İ.Ö, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İbrahim Ö'nün cenazesi ise hastane morguna götürüldü.