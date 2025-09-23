Afyon'da fasulyenin kilosu yüzleri güldürdü! Üretici, tüccar ve nakliyeci bir araya geldi

Pazarda fasulyenin kilogram fiyatının 35 ile 40 lira arasında seyrettiği gözlemlenirken, bu fiyat aralığının hem üreticiyi hem de tüccarı memnun ettiği belirtildi. Üreticiler, emeklerinin karşılığını aldıklarını ifade ederken; tüccarlar da piyasadaki istikrarlı fiyatların ticareti canlı tuttuğunu dile getirdi.

Nakliyeciler ise ürünlerin bölge içi ve dışına düzenli şekilde sevkiyatının yapılmasının, pazardaki hareketliliğe katkı sağladığını vurguladı. Fasulye ticaretinde oluşan bu denge sayesinde hem üreticilerin hem de tüccarların kazançlı çıktığı ifade edildi.

Şuhut'taki fasulye pazarında bu sezonun son 1 ayda bereketli geçtiği ve piyasanın olumlu yönde seyrettiği kaydedildi.