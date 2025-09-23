GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAfyon'da fasulyenin kilosu yüzleri güldürdü! Üretici, tüccar ve nakliyeci bir araya geldi
HaberlerGündem Haberleri Afyon'da fasulyenin kilosu yüzleri güldürdü! Üretici, tüccar ve nakliyeci bir araya geldi

Afyon'da fasulyenin kilosu yüzleri güldürdü! Üretici, tüccar ve nakliyeci bir araya geldi

23.09.2025 - 13:27Güncellenme Tarihi:
Afyon'da fasulyenin kilosu yüzleri güldürdü! Üretici, tüccar ve nakliyeci bir araya geldi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kurulan fasulye pazarında üretici, tüccar ve nakliyeciler bir araya gelerek sezonun durumunu değerlendirirken, kilogramı 35-40 TL arasında değişen fasulyenin üreticilerin ve satıcıların yüzünü güldürdüğü belirtildi.

Pazarda fasulyenin kilogram fiyatının 35 ile 40 lira arasında seyrettiği gözlemlenirken, bu fiyat aralığının hem üreticiyi hem de tüccarı memnun ettiği belirtildi. Üreticiler, emeklerinin karşılığını aldıklarını ifade ederken; tüccarlar da piyasadaki istikrarlı fiyatların ticareti canlı tuttuğunu dile getirdi.

Afyonda fasulyenin kilosu yüzleri güldürdü Üretici, tüccar ve nakliyeci bir araya geldi

Nakliyeciler ise ürünlerin bölge içi ve dışına düzenli şekilde sevkiyatının yapılmasının, pazardaki hareketliliğe katkı sağladığını vurguladı. Fasulye ticaretinde oluşan bu denge sayesinde hem üreticilerin hem de tüccarların kazançlı çıktığı ifade edildi.

Afyonda fasulyenin kilosu yüzleri güldürdü Üretici, tüccar ve nakliyeci bir araya geldi

Şuhut'taki fasulye pazarında bu sezonun son 1 ayda bereketli geçtiği ve piyasanın olumlu yönde seyrettiği kaydedildi.

Güncel Haberler

İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısı gün yüzüne çıkıyor: Kayseri'deki kazılarda gizemli mezarlar bulundu!
#Gündem

İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısı gün yüzüne çıkıyor: Kayseri'deki kazılarda gizemli mezarlar bulundu!

Kayseri'de satışlar patladı! 14 saat odun ateşinde pişiyor: Tam bir şifa deposu
#Gündem

Kayseri'de satışlar patladı! 14 saat odun ateşinde pişiyor: Tam bir şifa deposu

İstanbul'daki hayatını bıraktı, arıları için her hafta 900 kilometre yol yapmaya başladı!
#Ekonomi

İstanbul'daki hayatını bıraktı, arıları için her hafta 900 kilometre yol yapmaya başladı!