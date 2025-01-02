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Afkule Manastırı, tarihi dokusu ve manzarasıyla ilgi çekiyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Hristiyan keşişler tarafından inziva amacıyla kayalık bir yamaca oyularak inşa edilen Afkule Manastırı, tarihi ve manzarasıyla dikkat çekiyor.

02.01.2025 - 11:51 |
Afkule Manastırı, tarihi dokusu ve manzarasıyla ilgi çekiyor

Fethiye'nin Kayaköy Mahallesi'nde yer alan denizden 250 metre yüksekteki Akfule Manastırı, manzarası ve tarihi dokusuyla ilgi odağı oluyor. Kayalık bir yamaca oyulmuş manastır, 6’ncı yüzyılda Hristiyan keşişler tarafından inziva yeri olarak inşa edildi. Aşağı kule anlamına gelen manastıra ulaşmak için Kayaköy'den yaklaşık 3 kilometrelik bir doğa yürüyüşü yapmak gerekiyor. Tatilciler keyifli yürüyüş sırasında çam ağaçları arasında ilerlerken Ölüdeniz'in muhteşem manzarasının keyfi çıkarıyor. Havadan görüntülenen manastır, endemik bitkileri ve yemyeşil doğasıyla dikkati çekiyor. (DHA)

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