Afet Psikolojik Destek Platformu, depremzedelere ücretsiz hizmet veriyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve bölgedeki 11 ili etkileyen depremler, maddi olduğu kadar manevi yıkıma da sebep oldu. Ev Okulu Derneği’nin, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ve Nişantaşı Eğitim Vakfı desteğiyle, depremlerin psikolojik olarak açtığı yaraları tedavi etmek amacıyla, afetin 4’üncü günü hizmet vermeye başlayan Afet Psikolojik Destek Platformu’nda bugüne kadar 6 binden fazla depremzedeye ücretsiz psikolojik destek hizmeti verildi.

UYSAL: TRAVMAYI AŞMAK İÇİN PSİKOLOJİK DESTEK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Nişantaşı Eğitim Vakfı Başkanı Dr. Levent Uysal, şunları söyledi:

“Depremde yakınlarını kaybeden, evleri yıkılan ya da yaşadıkları şehirlerden ayrılmak zorunda kalan çok sayıda depremzedemiz bulunmaktadır. Depremzedelerimizin yaşadıkları bu travma ile başa çıkmalarını sağlamak için ciddi bir tedavi süreci gerekiyor. Biz İstanbul Nişantaşı Üniversitesi olarak depremin yaşandığı ilk günün ardından kurmuş olduğumuz psikolojik destek hattının yanı sıra bölgedeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için yapılan tüm projelere de destek olduk. Afet Psikolojik Destek Platformu da bunlardan biridir. Depremzedelerin fiziksel güvenlikleri hem yetkililer hem de gönüllüler tarafından sağlanmaya çalışılırken diğer yandan da psikolojik olarak uzmanlar tarafından desteklenmeleri gerekmektedir. Bu inançla yola çıktığımız Afet Psikolojik Destek Platformu’nda bugüne kadar 6 binden fazla afetten etkilenen vatandaşlarımıza ücretsiz psikolojik destek hizmeti verildi. Toplam 2 bin 050 gönüllü psikolog, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın hizmet verdiği platformu bugüne kadar 710 bin kişi ziyaret etti. Platformumuz görevini başarıyla yerine getirmeye devam ediyor ve devam edecek.”

FİDAN: AFET PLATFORMU DEPREM STRESİ YAŞAYANLARA DA AÇIK

Afet Psikolojik Destek Platformu’ndan destek almak isteyenlerin hem kendileri hem de çocukları için platforma başvurabileceklerini söyleyen Ev Okulu Derneği Genel Müdürü Psk. Buse Fidan ise “Danışan vatandaşlarımız platformdan ister yüz yüze ister görüntülü isterlerse de telefonla destek alabiliyorlar. Üstelik hizmetimiz sadece deprem bölgesinde yaşayıp depremlerden birinci derecede etkilenen vatandaşlarımızla sınırlı değil. Büyük afetin ardından haberleri konvansiyonel ve sosyal medyadan izleyip etkilenen, deprem stresi yaşayarak huzursuz olan ve korku içinde yaşayan tüm vatandaşlarımıza açık” diye konuştu.

Afet Psikolojik Destek Platformu’na dahil olan ve depremzedelere psikososyal konularda destek vermek isteyen uzmanlara 40 saatlik bir eğitim programı da ücretsiz veriliyor. Ayrıca süpervizyon desteği de sağlanacak. Platforma internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.