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AFAD'dan sevindiren 'Isparta' açıklaması: Sağ olarak kurtarıldılar!

AFAD, "3 Şubat 2022 tarihinde Isparta’da yaşanan yoğun kar yağışı ile birlikte harekete geçilmiş Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Kriz Masası oluşturulmuş; kayıp ihbarı yapılan 2 vatandaşımız ekiplerimiz tarafından sağ olarak kurtarılmıştır." açıklamasını yaptı.

08.02.2022 - 20:45 |
AFAD'dan sevindiren 'Isparta' açıklaması: Sağ olarak kurtarıldılar!

AFAD tarafından yapılan açıklama şöyle: 3 Şubat 2022 tarihinde Isparta’da yaşanan yoğun kar yağışı ile birlikte harekete geçilmiş Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Kriz Masası oluşturulmuş; kayıp ihbarı yapılan 2 vatandaşımız ekiplerimiz tarafından sağ olarak kurtarılmıştır.

Bölgedeki vatandaşlarımızın enerji, içme suyu ve hayvancılık faaliyetlerinde kullanması amacıyla 51 adet jeneratör ve 6041 adet ısıtıcı Başkanlığımız tarafından temin edilerek vatandaşlarımıza dağıtılmıştır.

Enerji çalışmalarına destek vermek üzere görevlendirilen personel, araç ve iş makinalarının koordinesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi’nden sağlanmış; aynı zamanda 8x8 amfibik araç ve diğer araçlarla TEİAŞ ekiplerine destek verilmiştir.

Barınma çalışmaları kapsamında diğer illerden destek için Isparta’ya gelen personel ile barınma talebinde bulunan vatandaşlarımız için toplam 1.700 kişi kapasiteli yurtlar kullanıma açılmıştır.

AFADdan sevindiren Isparta açıklaması: Sağ olarak kurtarıldılar

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