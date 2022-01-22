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AFAD'dan olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurt genelinde devam eden kar yağışları ve olumsuz hava koşullarıyla ilgili illerdeki son durumu açıkladı.

22.01.2022 - 23:40 |
AFAD'dan olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklama

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; ülke genelinde devam eden kar yağışları nedeniyle, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki ilgili çalışma gruplarında, 62 bin 262 personel ile 20 bin 451 araç, makine ve teçhizat yer alıyor. Yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 52 ildeki çalışma grupları, TAMP'a göre faaliyete geçti. Türk Kızılay bünyesinde bulunan 9 bölge, 3 yerel afet müdahale merkezi teyakkuza geçirildi, nöbetçi ekipler hazırlanarak görevlendirmeler gerçeklestirildi. 

İllerde oluşan son durum şu şekilde:

Mardin: Olumsuz hava kosullarından etkilenen 950 vatandas güvenli bölgeye alınarak kumanya dagıtımı yapıldı.

Kırsehir: Kırsehir- Ankara yolunda siddetli rüzgar sonucu bir yüksek gerilim diregi kara yoluna devrildi. Herhangi bir yaralanma ve can kaybına neden olmadı. Kısa süren çalısma sonrası yol trafige açıldı.

Batman: AFAD ve Kızılay tarafından yurtlara alınan 210 vatandasın aksam yemekleri ve sabah kahvaltıları karsılandı. Yollarda mahsur kalan 400 kisi güvenli alanlara alındı.

Kilis: Olumsuz hava kosullarından etkilenen 150 kisi güvenli alanlara alındı.

Mersin: Olumsuz hava kosullarından etkilenen 12 vatandas güvenli bölgeye alınarak kumanya dagıtımı yapıldı.

Bingöl: Olumsuz hava kosullarından etkilenen 480 vatandasımız güvenli bölgeye alındı. 260 kumanya dagıtımı yapıldı, 75 vatandasın geçici konaklaması saglanmıs ve 12 araca 500 litre yakıt destegi verildi. 

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