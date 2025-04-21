AFAD duyurdu! Kütahya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu! Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 20.24 sularında oldu ve yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 13,43 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Kütahya Valisi Işın'dan açıklama
Kütahya Valisi Musa Işın, X hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Simav ilçesinde bu akşam saat 20.24'te, 3.4 ve 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla, bizi müteessir edecek bir durum yoktur. Hemşehrilerimize çok geçmiş olsun. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 21, 2025
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-04-21
Saat:20:24:38 TSİ
Enlem:39.22389 N
Boylam:28.97444 E
Derinlik:13.43 km
Detay:https://t.co/6zTCQWtJAi@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi