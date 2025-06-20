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AFAD duyurdu: Ege'de 4.8 büyüklüğünde korkutan deprem!

20.06.2025 - 19:47Güncellenme Tarihi:
AFAD duyurdu: Ege'de 4.8 büyüklüğünde korkutan deprem!

Ege Denizi'nde Yamurgi Adası yakınlarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi AFAD son dakika olarak duyurdu. Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem Muğla'dan da hissedildi.

Ege Denizi'nde Yamurgi Adası yakınlarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi AFAD son dakika olarak duyurdu. Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem Muğla'dan da hissedildi.

Ege Denizi'nde saat 19.19 sularında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremi sosyal medyasından duyurdu.

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