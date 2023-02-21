AFAD: 7 bin 242 artçı sarsıntı oldu

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen depremlerle ilgili son gelişmeleri aktardı. Orhan Tatar'ın konuşmasından satır başları şöyle:

En büyüğü 5.8 olmak üzere bu depremden kaynaklı Hatay merkezli 116 tane deprem meydana geldi. 3 ayrı depremi dikkate aldığımızda şu ana kadar meydana gelen artçı deprem sayısı 7.242. 41 tanesi 5-6 büyüklüğünde, 450 tanesi 4-5 arası büyüklüğünde. Tüm vatandaşlarımız bunları hissedebiliyor. 5 ve üzerindeki sarsıntılar hasarlı binalarda yıkıma neden olabilir. Vatandaşlarımızdan bu tür binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz. Kaya düşmesi ve heyelan tehlikesi olan bölgelerde dikkatli olması gerekiyor.

TSUNAMİ UYARISI: SON DERECE RUTİN BİR UYARI

Bir tsunami uyarısı yapmıştık. Bu son derece rutin bir uyarı. Özellikle kıyıdan 100 km karada meydana gelen depremlerde bu uyarıyı yapmakla yükümlüyüz. Bu uyarıyı yapmakla sorumlu kuruluş Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'dür. Onlardan gelen bu uyarıyı halka bildirmekle sorumluyuz. Bu uyarı 2 saat boyunca açık kaldı ancak daha sonra böyle bir riskin olmadığı ortaya çıkınca uyarıyı kaldırdık.