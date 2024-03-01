Adnan Oktar'ın yeni planı deşifre oldu! 252 kadın, 24 erkek avukatla görüştü

Erzurum Dumlu Cezaevine sevk edilen silahlı suç örgütü elebaşı Adnan Oktar, şimdi de Van'a gönderildi. Oktar'ın Erzurum'da yaklaşık bir ayda 21 kadın avukatla yüzlerce kez görüştüğü tespiti var. Ayrıca Adnan Oktar'ın Erzurum'daki yapılanması deşifre oldu. Bu görüşmelerin perde arkasını CNN TÜRK muhabiri Çağdaş Evren Şenlik canlı yayında aktardı...

CNN TÜRK muhabiri Çağdaş Evren Şenlik şu ifadeleri kullandı:

DÖRDÜNCÜ SEVK

Adnan Oktar'ın bu dördüncü sevki. Bu süreç Silivri'den başlıyor. Edirne'ye uzanıyor. Edirne'den Erzurum'a, Erzurum'dan da Van'a kadar sürüklenen bir hikayeden bahsediyoruz. Anlatacağımız bu bilgiler ilk kez paylaşılacak bunu vurgulamak istiyorum. Soruşturma ilmek ilmek işleniyor. Bu soruşturma kapsamında Adnan Oktar'ın son 1 yıl içinde Erzurum'da bir yapılanması olduğu tespit edildi. Adnan Oktar, avukatlarla görüşüyor. Peki Oktar, bu avukatlarla nasıl görüşüyor? Buna nasıl müsaade ediliyor? Hemen hızlıca anlatalım.

3 FAKTÖR

Önce bir tevkil avukatı ilanı veriyorlar. Avukatlar da bu ilanı görüyor. Başvuranlar var ve eleme yapıyorlar içerisinden. Güzel mi, genç mi, mesleğe yeni mi atılmış? Bu üç faktör çok önemli. Hedef güzel olması, çok önemli bu. Buna yurt dışındaki bu organizasyonu yapan kişi karar veriyor. Soruşturma kapsamında bu kişinin adını paylaşamıyorum. Bütün organizasyon yurt dışından yapılıyor. Hedef güzel avukat, ardından görüşme ve iş teklifi. Bu görüşme Erzurum'da yüz yüze yapılıyor. Adnan Oktar'ın istediği kriterlerde olduğu tespit ediliyor. Bir de önemli olan kolay kandırılması. Zaten süreç hep böyle başladı. Ardından Adnan Oktar'la görüşme ayarlanıyor. Zaten tam olarak kayış orada kopuyor. Adnan Oktar ilk defa konuştuğu avukatı beğenirse sürekli onunla görüşmek istiyor. Bir avukat günde dört kere ziyarete gelmiş.

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AVUKAT DEVŞİRME SİSTEMİ

Bu adeta avukat devşirme sistemi. Toplam 290 görüşmeden bahsediyoruz. Bu 290 görüşmenin 252'si kadınlarla yapılıyor. 21 kadın avukatla görüşme yapılıyor. Sadece Erzurum'dan değil, İstanbul'dan da avukatlar geliyor zaman zaman Adnan Oktar'la görüşmeye. Ve 8 erkek avukat. Bu 24 görüşme tamamen kamufle. Sırf kadınlarla sadece görüşüyor denmesin diye erkek avukatlarla da görüşüyor. Bu istatistikler 16 Şubat 2023 ile 22 Mart 2023 tarihleri arasında.

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KAMERALARIN AÇIKLARI DEĞİŞTİRİLİYOR

Adnan Oktar bazı avukatlarla görüştüğü zaman kameranın açılarının değiştirildiği şu an soruşturma dosyasında yer alıyor.