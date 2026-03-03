Adıyamanlılar ucuz ekmek yiyecek! Yeni dönem başladı

Haberin Devamı

Adıyaman'da ilk olma özelliği taşıyan tesis, kent halkına hijyenik koşullarda üretilmiş ve uygun fiyatlı ekmek sunacak.

Başkan Tutdere’nin talimatıyla Adıyaman’a kazandırılan Halk Ekmek Fabrikası, saatte 3 bin, günlük ise 60 bin ekmek üretim kapasitesiyle hizmet verecek. Modern altyapıya sahip tesis, uzun yıllardır kentte ihtiyaç olarak dile getirilen önemli bir eksikliği giderecek. Tesis ayrıca, dar gelirli vatandaşların hijyenik şartlarda üretilen, daha uygun fiyatlı ekmeğe erişimi sağlanacak.

Fabrikada incelemelerde bulunarak ilk üretim heyecanına ortak olan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, projenin sosyal belediyecilik anlayışının güçlü bir yansıması olduğunu vurguladı.

Başkan Tutdere açıklamasında şu ifadeleri kullandı:“Bugün büyük bir heyecan ve gurur yaşıyoruz. Hep söylüyorduk; ‘Adıyaman Belediyesi halkın belediyesidir’ diye. Bugün halkın parasıyla, halkın çocukları halkı için ekmek üretiyor. Şehrimizi il olduğundan bu yana ilk kez Halk Ekmek Fabrikası ile buluşturarak verdiğimiz sözü tuttuk. Bu, sadece bir yatırım değil; halkımıza verdiğimiz sözün yerine getirilmesidir.”

Ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde projenin önemine dikkat çeken Tutdere, sözlerini şöyle sürdürdü:“Halk Ekmek, özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın daha hijyenik ve uygun fiyatlı ekmeğe ulaşmasının kapısı olacak. Burası sadece bir fabrika değil; ekmeğin bereketi ve halkımıza hizmetin onurudur. Adıyaman’ımıza hayırlı olsun.”